ЛУЧЕСКУ – о 5 млн долларов в украинских банках: «У меня нет денег»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу опроверг информацию о том, что у него на счетах в украинских банках заморожено 5 миллионов долларов.

«Я сам только сейчас об этом узнал. У меня нет денег, чтобы взыскать их с какого-либо банка в Украине», - заявил Луческу.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений, введенных в банковском секторе Украины, Луческу не может вывести из страны порядка 5 миллионов долларов.