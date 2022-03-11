ЛУЧЕСКУ – о 5 млн долларов в украинских банках: «У меня нет денег»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу опроверг информацию о том, что у него на счетах в украинских банках заморожено 5 миллионов долларов.
«Я сам только сейчас об этом узнал. У меня нет денег, чтобы взыскать их с какого-либо банка в Украине», - заявил Луческу.
Ранее сообщалось, что из-за ограничений, введенных в банковском секторе Украины, Луческу не может вывести из страны порядка 5 миллионов долларов.
Источник — Gazeta Sporturilor
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.