Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский и его семья переживают»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о моральном состоянии Руслана Малиновского во время войны в Украине:

«Малиновский и его семья переживают. Это касается того, что он делает, и чем живет. Надо сказать, что команда в этом тоже неординарная, это трудная вещь. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая новости.

Забитые голы, возможно, вызывают у него улыбку. Руслан никогда не отключается, мы всегда видим его с телефоном. Он получает новости, работает, чтобы помочь всеми способами.

У него там родственники и друзья. Это ошеломило нас, возможно, даже больше, чем COVID. Это сильно ударило по Бергамо».