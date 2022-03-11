КЛОПП: «Абрамович? Правительство Великобритании сделало все правильно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением по поводу санкций против Романа Абрамовича, которые затронули и его клуб, «Челси»:

«Томас Тухель и я знаем друг друга, но мы не слишком близки, чтобы общаться вне игры или в другие моменты. Он, игроки и все работники «Челси» не несут ответственности за происходящее вокруг них.

Только один человек действительно виноват – это владимир путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича в этом, но с годами можно понять, что он достаточно близок с президентом РФ.

Я думаю, что то, что сделало правление Великобритании, было верным. Но чтобы быть на 100% честным, это не круто для людей в «Челси» и болельщиков. Я это понимаю, но действия правительства были логичны».