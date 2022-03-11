Вратарь Десны: «Всеми мыслями с нашими воинами, они делают невозможное»

Голкипер «Десны» Роман Мысак прокомментировал бомбардировку стадиона в Чернигове и войну в Украине:

«Дело не в стадионе, а в том, что в течение 16 дней происходит в нашей Украине. Пусть хоть все стадионы будут разбомблены, только бы люди сохраняли свою жизнь и больше никто не умирал. Каждое утро просыпаешься в шоковом состоянии. Нет ничего важнее человеческой жизни. Это самые плохие эмоции, которые я когда-либо переживал в своей жизни. Думаю, каждый украинец испытывает это в течение последних 16 дней. Сплошной страх и боль.

Когда россия приступила к вторжению, «Десна» находилась на сборах. Если можно так сказать, мы эти сборы завершали. А дальше все разъехались: Польша, Украина… Каждый выбирал подходящий маршрут в зависимости от того, где находились его родные. Было страшно, потому что жены и дети находились в Чернигове. А мы ничем не могли помочь на расстоянии.

Практически весь день провожу за чтением новостей. Утром просыпаешься, ночью ложишься… Всеми мыслями с нашими воинами, защищающими Украину. Остается только верить в них и поддерживать. Они делают невозможное».