Главные спонсоры Челси хотят расторгнуть контракты с клубом

Санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича начали сильно быть по самому клубу. Титульный спонсор «Синих», телекомуникационный и интернет-провайдер «Three» приостановил сотрудничество с клубом и потребовал убрать свой логотип с футболок «Челси».

Также, по информации британских СМИ, технический спонсор «Челси», американская компания Nike, рассматривает возможность расторжения контракта с клубом.

В 2016 году «Челси» подписал с Nike 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов. В случае разрыва соглашения сейчас «Синие» потеряют 540 миллионов фунтов.