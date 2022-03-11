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Главные спонсоры Челси хотят расторгнуть контракты с клубом

Детище Романа Абрамовича разваливается на глазах

  • 11.03.2022 13:49
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Главные спонсоры Челси хотят расторгнуть контракты с клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича начали сильно быть по самому клубу. Титульный спонсор «Синих», телекомуникационный и интернет-провайдер «Three» приостановил сотрудничество с клубом и потребовал убрать свой логотип с футболок «Челси».

Также, по информации британских СМИ, технический спонсор «Челси», американская компания Nike, рассматривает возможность расторжения контракта с клубом.

В 2016 году «Челси» подписал с Nike 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов. В случае разрыва соглашения сейчас «Синие» потеряют 540 миллионов фунтов.

Источник — Daily Mail

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