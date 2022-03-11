ФОТО. Ващук с семьей выбрался из Гостомеля

С начала войны легендарный экс-защитник «Динамо» Киев Владислав Ващук вместе с детьми оказался в Гостомеле, где все это время ведутся активные боевые действия.
Сегодня Ващук сообщил о том, что ему с семьей наконец-то удалось выбраться из Гостомеля:
«Друзья! Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Все в порядке, приходим в себя. Спасибо всем кто поддерживал. Все буде добре. Мира нам всем», - написал Ващук.
Источник — Instagram
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