Владислав ВАЩУК: «Четвертый день в Гостомеле с детьми»

Легенда «Динамо» не может выехать из горячей точки

  • 27.02.2022 12:12
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Владислав ВАЩУК: «Четвертый день в Гостомеле с детьми»
© dynamo.kiev.ua. Владислав Ващук

Легендарный экс-защитник «Динамо» Киев Владислав Ващук рассказал о том, что сейчас находится в Гостомеле, где идут ожесточенные бои с российскими агрессорами:

«Четвёртый день нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас отключили электричество, соответственно связи больше не будет. Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не нужно.

У нас пока всё ок. Сидим в подвале, считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвертые сутки практически без перерывов.

Про «уезжай» не пишите. Выехать отсюда нельзя. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Всё будет хорошо. Мира нам всем».

Источник — Facebook

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