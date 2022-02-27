Владислав ВАЩУК: «Четвертый день в Гостомеле с детьми»

Легендарный экс-защитник «Динамо» Киев Владислав Ващук рассказал о том, что сейчас находится в Гостомеле, где идут ожесточенные бои с российскими агрессорами:

«Четвёртый день нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас отключили электричество, соответственно связи больше не будет. Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не нужно.

У нас пока всё ок. Сидим в подвале, считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвертые сутки практически без перерывов.

Про «уезжай» не пишите. Выехать отсюда нельзя. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Всё будет хорошо. Мира нам всем».