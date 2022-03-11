Ювентус отказался от подписания игроков Челси из-за санкций

Активы российского олигарха Романа Абрамовича были заморожены из-за санкций Великобритании. В их число вошел и футбольных клуб «Челси»: процесс продажи клуба приостановлен, также «Синие» не смогут подписывать игроков.
В связи с этим «Челси» откажется от продажи своих игроков ближайшим летом. Это повлияет на трансферные планы «Ювентуса», который интересовался тремя игроками «Челси»: Кристианом Пулишичем, Хакимом Зиешем и Жоржиньо.
Также «Ювентус» рассматривает возможность подписания защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который летом станет свободным агентом.
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.