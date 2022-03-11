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Ювентус отказался от подписания игроков Челси из-за санкций

Лондонский клуб не собирается продавать своих игроков

  • 11.03.2022 12:24
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Ювентус отказался от подписания игроков Челси из-за санкций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Активы российского олигарха Романа Абрамовича были заморожены из-за санкций Великобритании. В их число вошел и футбольных клуб «Челси»: процесс продажи клуба приостановлен, также «Синие» не смогут подписывать игроков.

В связи с этим «Челси» откажется от продажи своих игроков ближайшим летом. Это повлияет на трансферные планы «Ювентуса», который интересовался тремя игроками «Челси»: Кристианом Пулишичем, Хакимом Зиешем и Жоржиньо.

Также «Ювентус» рассматривает возможность подписания защитника «Челси» Антонио Рюдигера, который летом станет свободным агентом.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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