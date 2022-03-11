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Томас ТУХЕЛЬ о санкциях Абрамовичу: «Я не знаю, что будет завтра»

Российский владелец «Челси» попал под санции

  • 11.03.2022 07:12
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Томас ТУХЕЛЬ о санкциях Абрамовичу: «Я не знаю, что будет завтра»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в 30-м туре АПЛ обыграл «Норвич». Игра завершилась со счетом 3:1. После матча наставник лондонцев Томас Тухель высказался о текущей ситуации в клубе.

Напомним, 10 марта владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции. Таким образом, продажа клуба была заморожена.

«Посмотрим, останется ли все так же, я не знаю. Каждый день мы переживаем что-то новое. Я не знаю, что будет завтра.

Каждый может быть абсолютно уверен в том, что мы сосредоточены на себе, на том, чтобы сохранять правильное отношение к делу и правильный менталитет на тренировках и внутри команды. Пока что мы можем доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», - сказал Тухель.

Источник — BBC

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