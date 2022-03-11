В первом матче 1/8 финала Лиги Европы каталонская «Барселона» сыграла вничью с турецким «Галатасараем» со счетом 0:0.
Источник — MEGOGO
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы каталонская «Барселона» сыграла вничью с турецким «Галатасараем» со счетом 0:0.
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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