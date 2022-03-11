Экс-игрок ПСЖ: «Неймар и Месси – ответственные за поражение»

Экс-игрок ПСЖ и сборной Франции Жером Ротен назвал виновных в вылете в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала»:
«Ответственные за поражение – Неймар и Месси! Они должны сами взять на себя ответственность.
Когда Леонардо нанимает этих ребят и выпускает их, они становятся легендами клуба. Им платят за это.
Я не виню Верратти, Данилу, Паредеса, Мбаппе. Он был единственным опасным игроком в обоих матчах».
Источник — AS
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