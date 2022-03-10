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ЛЕОНАРДО: «Почеттино остается частью проекта ПСЖ»

Спортдир ПСЖ – о вылете из Лиги чемпионов

  • 10.03.2022 21:06
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ЛЕОНАРДО: «Почеттино остается частью проекта ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Реала»:

«Это был очень тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а «Реал» это почувствовал. Надо признать свои ошибки вместе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли — есть что анализировать, как можно быстрее искать выход из этой ситуации.

В раздевалке во время перерыва мы были уверены, что играем лучше и что этой командой, способной выиграть Лигу чемпионов, собираемся пройти в четвертьфинал. А когда все закачивается именно таким образом, необходимо задуматься, почему это произошло, но на это нужно время.

Сейчас очень сложно понять то, что произошло. Мы не можем сразу похоронить все, что было сделано на данный момент. Это тяжело, однако необходимо анализировать.

Момент с фолом на Доннарумме был решающим, потому что мы с трудом справились с его последствиями. Мы потеряли контроль. Нам следует искать решение. Но очень жаль, что решение судьи может оказать такое влияние в такой момент.

Однако мы должны сохранять спокойствие. Мы допустили ошибки, мы должны что-то изменить, но мы не должны перечеркнуть все, что было до этого. До перерыва мы выглядели хорошо организованной командой.

Нельзя взять, и вот так бросить все в мусорное ведро. Мы не должны начинать с нуля после каждого поражения. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов.

Мы должны стремиться улучшить эту команду и поддерживать боевой дух, чтобы играть в Лиге 1 и хорошо завершить сезон. Мы должны оставаться вместе.

Почеттино по-прежнему является частью проекта на этот сезон. Сейчас не время думать об этом».

Источник — RMC Sport

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