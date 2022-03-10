Экс-бека Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест

Бухаресткое «Динамо» отправило в отставку с поста главного тренера команды 45-летнего Флавиуса Стойкана, который во времена игроцкой карьеры выступал за донецкий «Шахтер».

Стойкан возглавил «Динамо» в конце минувшего года, и под его руководством команда провела всего 8 матчей. Однако их результаты (1 победа, 2 ничьи и 5 поражений) не устроили боссов клуба, и Флавиус был уволен.

Новым главным тренером «Динамо» Бухарест уже объявлен 54-летний чех Душан Угрин.