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Экс-бека Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест

Флавиус Стойкан проработал на должности чуть более двух месяцев

  • 10.03.2022 11:02
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Экс-бека Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бухаресткое «Динамо» отправило в отставку с поста главного тренера команды 45-летнего Флавиуса Стойкана, который во времена игроцкой карьеры выступал за донецкий «Шахтер».

Стойкан возглавил «Динамо» в конце минувшего года, и под его руководством команда провела всего 8 матчей. Однако их результаты (1 победа, 2 ничьи и 5 поражений) не устроили боссов клуба, и Флавиус был уволен.

Новым главным тренером «Динамо» Бухарест уже объявлен 54-летний чех Душан Угрин.

Источник — Sport.ua

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