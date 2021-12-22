Бывший защитник Шахтера возглавил Динамо Бухарест

Экс-защитник «Шахтера» Флавиус Стойкан, который завершил игровую карьеру в августе 2008 года, а спустя три сезона начал работать тренером, был назначен на пост наставника бухарестского «Динамо».

В столичном румынском клубе Стойкан заменил Мирчу Редника, контракт которого был расторгнут по взаимной договоренности сторон.

О сроках действия соглашения Стойкана не сообщается.

Флавиус Стойкан уже работал главным тренером «Динамо» Бухарест – с 2013 по 2015 год с небольшими перерывами. Примечательно, что примерно в эти же сроки в СМИ сообщалось, что руководство «Шахтера» рассматривало Стойкана как потенциального преемника Мирчи Луческу во главе «горняков».

Последней командой Стойкана была «Университатя» из Крайовы, откуда Флавиус ушел в начале ноября после всего четырех проведенных матчей.