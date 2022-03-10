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Неймар и Доннарумма едва не подрались после поражения от Реала

Парижские звезды имели претензии друг к другу

  • 10.03.2022 10:20
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Неймар и Доннарумма едва не подрались после поражения от Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1.

Испанский клуб победил по сумме двух поединков (3:1, 0:1) и вышел в четвертьфинал.

Как сообщает источник, после игры в раздевалке ПСЖ была напряженная атмосфера. Звездный форвард Неймар и вратарь Джанлуиджи Доннарумма начали выяснять отношения. Стычка одноклубников едва не закончилась дракой.

Все началось с упрека бразильца в адрес итальянского вратаря по поводу первого пропущенного парижанами гола. В ответ Доннарумма заявил, что именно после потери мяча Неймаром мадридцы забили второй гол. Футболисты начали общаться на повышенных тонах, спор едва не перерос в драку и и разнимать их пришлось другим игрокам ПСЖ.

Источник — Marca

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