Два клуба АПЛ хотят подписать Педриньо

23-летний хавбек «Шахтера» Педриньо в ближайшие дни планирует выбрать новый клуб для продолжения карьеры.

Из-за войны, которую россия развязала против Украины Педриньо лишен возможности продолжать выступления в составе «горняков», а потому собирается воспользоваться специальным трансферным окном, открытым ФИФА для легионеров из УПЛ, чтобы перейти в другой клуб.

Предметный интерес к Педриньо ныне проявляют два клуба английской Премьер-лиги – «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Также виды на хавбека имеют бразильские «Палмейрас», «Сан-Паулу» и «Коринтианс».

Ожидается, что решение о своем будущем Педриньо примет до пятницы.

В текущем сезоне Педриньо провел 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.