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Фернандиньо стал четвертым бразильцем, который провел 100 матчей в ЛЧ

Игрок «Ман Сити» в солидной компании

  • 10.03.2022 05:40
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Фернандиньо стал четвертым бразильцем, который провел 100 матчей в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).

Для бразильского полузащитника «горожан» Фернандиньо этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Он стал лишь четвертым бразильцем, который достиг этой отметки.

Ранее больше 100 матчей в ЛЧ провели бразильцы Роберто Карлос, Дани Алвес и Марсело.

В нынешнем сезоне Фернандиньо провел за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник — ESPN

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