Фернандиньо стал четвертым бразильцем, который провел 100 матчей в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).

Для бразильского полузащитника «горожан» Фернандиньо этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Он стал лишь четвертым бразильцем, который достиг этой отметки.

Ранее больше 100 матчей в ЛЧ провели бразильцы Роберто Карлос, Дани Алвес и Марсело.

В нынешнем сезоне Фернандиньо провел за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.