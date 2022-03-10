Фернандиньо стал четвертым бразильцем, который провел 100 матчей в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).
Для бразильского полузащитника «горожан» Фернандиньо этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов. Он стал лишь четвертым бразильцем, который достиг этой отметки.
Ранее больше 100 матчей в ЛЧ провели бразильцы Роберто Карлос, Дани Алвес и Марсело.
В нынешнем сезоне Фернандиньо провел за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Источник — ESPN
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