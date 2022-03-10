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ПОВОРОЗНЮК: «Мы регулярно е*ашим российских военных, они хотят съе*аться»

Президент «Ингульца» уверен, что Украина не оставит шансов российской армии

  • 10.03.2022 05:30
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ПОВОРОЗНЮК: «Мы регулярно е*ашим российских военных, они хотят съе*аться»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк, возглавивший территориальную оборону в Петровом, высказался об убогом и оконченном враге – россии, вторгшейся на нашу землю.

– Каждый разумный человек понимает, что развязать войну такого масштаба может только душевнобольной человек. То что делает президент рф, отдавая приказ, ху*рить по жилым кварталам – это просто не укладывается в голове!

Мы регулярно еб*шим российских военных около 1000 в день. Вот и посчитайте. Эта цифра может быть немного меньше, потому что все их голодающие ходят по украинским селам, прося что-нибудь поесть, бл*дь. Солдаты врага ездят по базам и фермерским хозяйствам в поисках соляры, чтобы съ*баться обратно в россию. Но их все равно наши пи*дят и берут в плен.

– Украина победит в войне с рф?
– Вы следите за ситуацией? Мы уже победили, бл*дь.

Источник — Footboom

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