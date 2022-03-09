Александр ПОВОРОЗНЮК: «Пошел путин нах*й за русским кораблем!»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выразил мнение, что владимир путин и александр лукашенко вскоре умрут.
– Путин, объясняя причины вторжения, заявлял, что Украину придумал Ленин. Ваш ответ президенту России?
– Пошел он нах*й за русским кораблем!
– Каково ваше отношение к Лукашенко, активно помогающему Путину совершать агрессию против Украины?
– Когда-то я считал, что Лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под Путина – он стал для меня таким же пид*расом, как и президент РФ.
– Они оба доживут до Гааги?
– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!
– Что ждет Россию?
– Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется.
Источник — Footboom
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"– Пішов він нах*й за російським кораблем!"
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