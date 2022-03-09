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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Пошел путин нах*й за русским кораблем!»

Президент «Ингульца» указал верное направление презику россии

  • 09.03.2022 17:37
  • 1464 просмотра
  • 2 комментария
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Пошел путин нах*й за русским кораблем!»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выразил мнение, что владимир путин и александр лукашенко вскоре умрут.

– Путин, объясняя причины вторжения, заявлял, что Украину придумал Ленин. Ваш ответ президенту России?
– Пошел он нах*й за русским кораблем!

– Каково ваше отношение к Лукашенко, активно помогающему Путину совершать агрессию против Украины?
– Когда-то я считал, что Лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под Путина – он стал для меня таким же пид*расом, как и президент РФ.

– Они оба доживут до Гааги?
– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!

– Что ждет Россию?
– Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется.

Источник — Footboom

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ya-Legenda, 09.03.2022 18:42 (изменен)
    +2
    Та тут на всі запитання, одна універсальна відповідь:
    "– Пішов він нах*й за російським кораблем!"
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    online
    GloryUkraine, 09.03.2022 18:03
    +2
    Він рахував до останнього часу Бульбофюрера кращим президентом світу?
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