Александр ПОВОРОЗНЮК: «Пошел путин нах*й за русским кораблем!»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выразил мнение, что владимир путин и александр лукашенко вскоре умрут.

– Путин, объясняя причины вторжения, заявлял, что Украину придумал Ленин. Ваш ответ президенту России?

– Пошел он нах*й за русским кораблем!

– Каково ваше отношение к Лукашенко, активно помогающему Путину совершать агрессию против Украины?

– Когда-то я считал, что Лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под Путина – он стал для меня таким же пид*расом, как и президент РФ.

– Они оба доживут до Гааги?

– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!

– Что ждет Россию?

– Мне приснился сон, бл*дь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется.