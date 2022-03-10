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Бетис
1 : 2
Айнтрахт Ф
09.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис – Айнтрахт – 1:2. Видео голов и обзор матча

Немецкий клуб сделал первый шаг к четвертьфиналу

  • 10.03.2022 02:08
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Бетис – Айнтрахт – 1:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Айнтрахт» на выезде победил «Бетис» со счетом 2:1 благодаря голам Филипа Костича и Даити Камады. В составе испанцев отличился Набиль Фекир.

«Бетис» – «Айнтрахт» – 1:2 (1:2)
Голы: Фекир, 30 – Костич, 14, Камада, 32.

«Бетис»: Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Каналес, Вильям Карвалью (Миранда, 61), Родригес, Руибаль (Тельо, 77), Хуанми (Хоакин, 61), Виллиан Жозе (Иглесиас, 77), Фекир.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Соу, Якич, Камада (Ленц, 78), Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ламмерс, 86).

В другом матче «Лион» на выезде обыграл «Порту».

Видео голов и обзор матча:

События матча
32' ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
30' ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Бетис).
14' ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Айнтрахт Ф).

Источник — Sport.ua

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