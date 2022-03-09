Индиан-Уэллс. Марченко не удержал преимущество в финале квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко (№214 ATP) завершил борьбу в квалификации Мастерса в Индиан-Уэллс.
В финале отбора украинец проиграл Томашу Махачу из Чехии (№158 ATP).
Индиан-Уэллс. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Томаш Махач (Чехия) – 7:5, 3:6, 3:6
В полуфинале отбора Илья обыграл пятого сеяного Марко Чеккинато.
Источник — Sport.ua
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