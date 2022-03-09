Марченко вышел в финал квалификации турнира ATP в Индиан-Уэллс

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 214) вышел в финал квалификации турнира ATP в Индиан-Уэллс.
В полуфинальном поединке украинец уверенно обыграл Марко Чеккинато из Италии (ATP 92) в двух сетах.
ATP. Индиан-Уэллс (США)
Мужчины. Квалификация, полуфинал
Илья Марченко (Украина) – Марко Чеккинато (Италия) [5] – 6:1, 6:2
Соперником Марченко в финале квалификации будет Томаш Махач из Чехии (ATP 158).
Источник — Sport.ua
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