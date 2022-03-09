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Аталанта Малиновского приютит у себя игроков академии Шахтера

Дети бегут от войны

  • 09.03.2022 22:35
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Аталанта Малиновского приютит у себя игроков академии Шахтера
© calcioatalanta.it

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» приютит у себя нескольких юных игроков академии «Шахтера», которые покинули Украину из-за агрессии России.

Сообщается, что это инициатива Руслана Малиновского и его агента Сергея Серебренникова.

Дети получит возможность тренироваться на базе клуба.

Источник — Calcio Atalanta

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