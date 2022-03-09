Аталанта Малиновского приютит у себя игроков академии Шахтера

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» приютит у себя нескольких юных игроков академии «Шахтера», которые покинули Украину из-за агрессии России.
Сообщается, что это инициатива Руслана Малиновского и его агента Сергея Серебренникова.
Дети получит возможность тренироваться на базе клуба.
Источник — Calcio Atalanta
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