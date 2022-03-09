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Сергей РЕБРОВ: «Родители остались в Киеве, не хотят уезжать»

Наставник обеспокоен за родителей

  • 09.03.2022 21:31
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Сергей РЕБРОВ: «Родители остались в Киеве, не хотят уезжать»
© facebook.com/alainfcae

Тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров обеспокоен за своих родителей, которые остались в Киеве во время агрессии России против Украины.

«Мои родители остались в Киеве. Они прячутся в убежищах. Они достаточно пожилые и не хотят уезжать. В их возрасте будет сложно уехать. Я беспокоюсь за Киев. Путин хочет уничтожить всю Украину, он просто запускает ракеты и все разрушает».

«Мы видим Харьков, который живет в бомбоубежищах. А я сейчас в Дубае, здесь спокойно».

«А Харьков, который считается студенческим городом, каждый день просто уничтожают», - сказал Ребров.

Ранее Ребров заявил, что после завершения сезона в ОАЭ намерен вернуться в Украину.

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