Сергей РЕБРОВ: «Приеду в Украину и возьму в руки оружие»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров сообщил, что вскоре планирует вернуться в Украину, чтобы всеми силами защищать страну от российских захватчиков.

«Я хочу чтобы мир знал, что происходит. О футболе я говорить не могу, конечно, сейчас мы даже не думаем о футболе, мысли о защите своей страны. Горжусь воинами, вставшими на защиту Украины. Мы на правильном пути, но должны бороться за свою свободу.

У меня в ОАЭ работа, но как только сезон подойдет к концу, вернусь в Украину. Приеду как только смогу.

Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Мы выиграем. Я не вижу компромисса, ибо с Путиным его не достичь. Он хочет лишь оккупировать нашу страну. Он не заинтересован в компромиссе.

Сейчас мы боремся за свою страну, хотим свободы, а не чтобы нам указывали, что нужно делать», - сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Зинченко, Ребров, Малиновский и другие создали фонд помощи армии.