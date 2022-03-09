Защитник Интера получил травму в матче с Ливерпулем

Защитник «Интера» Стефан Де Врей получил травму в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (победа 1:0). Наставник чемпионов Италии Симоне Индзаги решил не рисковать здоровьем 30-летнего голландца и заменил его в перерыве.

У Де Врея выявили повреждение мышц лодыжки. Сроки восстановления игрока пока не известны, но, по предварительной информации, повреждение не серьезное.

Следующий матч «Интер» проведет 13 марта в 29-м туре Серии А против «Торино».