Защитник Интера получил травму в матче с Ливерпулем

Защитник «Интера» Стефан Де Врей получил травму в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (победа 1:0). Наставник чемпионов Италии Симоне Индзаги решил не рисковать здоровьем 30-летнего голландца и заменил его в перерыве.
У Де Врея выявили повреждение мышц лодыжки. Сроки восстановления игрока пока не известны, но, по предварительной информации, повреждение не серьезное.
Следующий матч «Интер» проведет 13 марта в 29-м туре Серии А против «Торино».
Источник — Sky Sport Italia
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