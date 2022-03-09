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Защитник Интера получил травму в матче с Ливерпулем

Стефан Де Врей был заменен в перерыве

  • 09.03.2022 19:03
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Защитник Интера получил травму в матче с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Де Врей

Защитник «Интера» Стефан Де Врей получил травму в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (победа 1:0). Наставник чемпионов Италии Симоне Индзаги решил не рисковать здоровьем 30-летнего голландца и заменил его в перерыве.

У Де Врея выявили повреждение мышц лодыжки. Сроки восстановления игрока пока не известны, но, по предварительной информации, повреждение не серьезное.

Следующий матч «Интер» проведет 13 марта в 29-м туре Серии А против «Торино».

Источник — Sky Sport Italia

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