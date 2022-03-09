Ливерпуль минимально проиграл Интеру, но прошел в четвертьфинал ЛЧ

Вечером 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» дома проиграл итальянскому «Интеру» (0:1), но прошел в четвертьфинал за счет победы в первой игре.

В первом тайме матч был прерван на 3,5 минуты. Болельщику на трибунах стало плохо, медицинский персонал на стадионе оказал ему первую помощь.

На 61-й минуте единственный гол забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Голевой пас сделал нападающий Алексис Санчес, однако спустя несколько минут чилиец получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Первая встреча «Интера» и «Ливерпуля» в Италии завершилась победой английского коллектива со счетом 2:0, который и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) – «Интер» (Италия) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Лаутаро Мартинес, 61.

Удаление: Алексис Санчес, 62.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александр-Арнолд, Фабинью, Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66), Джонс (Кейта, 65), Мане, Салах, Диогу Жота (Диас, 83)

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 75), де Врей (Д`Амброзио, 46), Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу (Весино, 83), Видаль, Брозович (Гальярдини, 75), Санчес, Мартинес (Корреа, 76), Перишич

Предупреждения: Диогу Жота, 40. Робертсон, 47. Мане, 71 – Санчес, 45+4. Видаль, 45+6. Бастони, 85. Гальярдини, 90+4.

Удаления: Санчес, 63 (вторая желтая карточка).

Судья: Лаос (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine