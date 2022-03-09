Вечером 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» дома проиграл итальянскому «Интеру» (0:1), но прошел в четвертьфинал за счет победы в первой игре (2:0).

На 61-й минуте единственный гол забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Голевой пас сделал нападающий Алексис Санчес, однако спустя несколько минут чилиец получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) – «Интер» (Италия) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Лаутаро Мартинес, 61.

Удаление: Алексис Санчес, 62.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 61 мин.