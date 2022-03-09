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Ливерпуль
0 : 1
Интер Милан
08.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Интер – 0:1. Красные идут дальше. Видео гола Лаутаро и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 09.03.2022 00:50
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Ливерпуль – Интер – 0:1. Красные идут дальше. Видео гола Лаутаро и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» дома проиграл итальянскому «Интеру» (0:1), но прошел в четвертьфинал за счет победы в первой игре (2:0).

На 61-й минуте единственный гол забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Голевой пас сделал нападающий Алексис Санчес, однако спустя несколько минут чилиец получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) – «Интер» (Италия) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Лаутаро Мартинес, 61.

Удаление: Алексис Санчес, 62.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 61 мин.

События матча
63' Алексис Санчес (Интер Милан) получает красную карточку.
62' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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