Ряд игроков молодежки Шахтера будут тренироваться с Аталантой

Ряд игроков молодежной команды донецкого «Шахтера» во время войны с россией будут тренироваться в системе «Аталанты». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Инициатором такого шага стал украинский агент Сергей Серебренников. Одним из его клиентов является полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Пока что речь идет о том, что молодые игроки останутся в «Аталанте» до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» подпишет форварда «Шахтера» Фернандо.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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