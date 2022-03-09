Ряд игроков молодежки Шахтера будут тренироваться с Аталантой

Ряд игроков молодежной команды донецкого «Шахтера» во время войны с россией будут тренироваться в системе «Аталанты». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Инициатором такого шага стал украинский агент Сергей Серебренников. Одним из его клиентов является полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Пока что речь идет о том, что молодые игроки останутся в «Аталанте» до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» подпишет форварда «Шахтера» Фернандо.