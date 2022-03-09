Аталанта в ближайшее время хочет подписать Фернандо

«Аталанта» намерена в ближайшее время усилить свой состав нападающим «Шахтера» Фернандо до конца сезона.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб хочет арендовать 23-летнего бразильца до конца сезона. Фернандо рассматривается в качестве замены травмированному Дувану Сапате, который вернется в строй не раньше мая.
Напомним, что легионеры из УПЛ массово хотят покинуть Украину из-за нападения на нее армии рф.
Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — твиттер Николо Скиры
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