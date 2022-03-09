УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Аталанта в ближайшее время хочет подписать Фернандо

Форвард покинет «Шахтер»

  • 09.03.2022 09:35
  • 282 просмотра
  • 0 комментариев
Аталанта в ближайшее время хочет подписать Фернандо
© ФК Шахтер Донецк. Фернандо

«Аталанта» намерена в ближайшее время усилить свой состав нападающим «Шахтера» Фернандо до конца сезона.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб хочет арендовать 23-летнего бразильца до конца сезона. Фернандо рассматривается в качестве замены травмированному Дувану Сапате, который вернется в строй не раньше мая.

Напомним, что легионеры из УПЛ массово хотят покинуть Украину из-за нападения на нее армии рф.

Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — твиттер Николо Скиры

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности