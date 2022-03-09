Аталанта в ближайшее время хочет подписать Фернандо

«Аталанта» намерена в ближайшее время усилить свой состав нападающим «Шахтера» Фернандо до конца сезона.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб хочет арендовать 23-летнего бразильца до конца сезона. Фернандо рассматривается в качестве замены травмированному Дувану Сапате, который вернется в строй не раньше мая.

Напомним, что легионеры из УПЛ массово хотят покинуть Украину из-за нападения на нее армии рф.

Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2024 года.