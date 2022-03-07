Для России тоже. ФИФА и УЕФА откроют трансферное окно для легионеров

По информации СМИ, ФИФА и УЕФА планируют открыть специальное трансферное окно не только для клубов Украины, чтобы они могли продать своих легионеров.
Это же будет касаться клубов России.
Многие иностранцы не хотят оставаться в этой стране, поэтому ФИФА и УЕФА готовы помочь им покинуть российские клубы.
Источник — Sport.ua
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