Для России тоже. ФИФА и УЕФА откроют трансферное окно для легионеров

По информации СМИ, ФИФА и УЕФА планируют открыть специальное трансферное окно не только для клубов Украины, чтобы они могли продать своих легионеров.

Это же будет касаться клубов России.

Многие иностранцы не хотят оставаться в этой стране, поэтому ФИФА и УЕФА готовы помочь им покинуть российские клубы.