ФОТО. Бетис презентовал футболки в поддержку Украины

«Бетис» проведет акцию в поддержку Украины перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (10 марта).
Команда выйдет на предматчевую разминку в сине-желтых футболках с надписью «Стоп войне»:
Ранее «Бетис» уже провел одну антироссийскую акцию, выбив из Лиги Европы «Зенит».
Источник — ФК Бетис
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хоч би вибачилися перед Зозулею.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.