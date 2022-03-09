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ФОТО. Бетис презентовал футболки в поддержку Украины

В них команда выйдет на разминку перед матчем с «Айнтрахтом»

  • 09.03.2022 17:54
  • 1635 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Бетис презентовал футболки в поддержку Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бетис» проведет акцию в поддержку Украины перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (10 марта).

Команда выйдет на предматчевую разминку в сине-желтых футболках с надписью «Стоп войне»:

Ранее «Бетис» уже провел одну антироссийскую акцию, выбив из Лиги Европы «Зенит».

Источник — ФК Бетис

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 09.03.2022 18:09
    +10
    У вболівальників "Райо Вальєкано" шок.
    Хоч би вибачилися перед Зозулею.
    Ссылка
    ВИКТОР АНДРУЩИК, 09.03.2022 19:09
    +1
    Їх вибачення нам не треба,ми не пробачаємо.Нах.. за кораблем.
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