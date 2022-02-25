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Зенит
24.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Питер – аут! Бетис удержал перевес в игре против Зенита

Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел весь матч на скамейке запасных

  • 25.02.2022 01:21
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Питер – аут! Бетис удержал перевес в игре против Зенита
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом» завершился вничью со счетом 0:0.

В 1/8 турнира прошел испанский клуб, который в первом матче обыграл соперника со счетом 3:2.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий провел весь матч на скамейке запасных. На 90-й минуте Дмитрий Чистяков забил для «Зенита», но гол был отменен после просмотра VAR.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля, у России остался только «Спартак».

Лига Европы. 1/16 финала

Бетис (Испания) – Зенит (Россия) – 0:0 (первый матч – 3:2)

Бетис: Руй Силва, Алекс Морено, Пеццела, Бельерин, Гонсалес, Фекир (Борха Иглесиас, 83), Каналес (Виллиам Карвалью, 71), Гуардадо (Тельо, 90), Родригес, Виллиан Жозе (Хоакин, 83), Руибаль.

Зенит: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сутормин (Мостовой, 86), Юри Алберту (Ерохин, 90), Малком, Дзюба (Сергеев, 64).

Предупреждения: Родригес, 23 – Круговой, 42, Барриос, 55, Ерохин, 90+1.

Судьи: Мелер, Эйисой, Уярджан (Турция)

Источник — Sport.ua

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