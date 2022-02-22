Бетис
0 : 0
Зенит
24.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Бетис - Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Севильцы должны дома окончательно закрыть вопрос своего перевеса над «газпромовскими»

  • 22.02.2022 16:56
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Бетис - Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 февраля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» примет «Зенит». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву. Первая встреча команд, которая состоялась 17 февраля в Санкт-Петербурге, напомним, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев.

«Бетис»

 

Команда Мануэля Пеллегрини на групповой стадии Лиги Европы заняла второе место в квартете G. Проведя шесть матчей, она набрала 10 очков, отстав на три пункта от победителя группы – немецкого «Байера». Позади севильцев в итоговой таблице места заняли «Селтик» (9 пунктов) и «Ференцварош» (3 пункта).

В активе «Бетиса» значилось три победы на групповом этапе (4:3 дома над «Селтиком», 3:1 в Будапеште над «Ференцварошем» и 2:0 над венграми дома), один раз он сыграл вничью (1:1 на своем поле с «Байером») и потерпел два поражения (0:4 в Леверкузене от «Байера» и 2:3 на выезде от «Селтика»).

В настоящий момент «Бетис» в таблице чемпионата Испании занимает 3-е место, имея в активе 46 очков после 25 матчей (14 побед, 4 ничьи, 7 поражений). 6 февраля севильцы в Примере проиграли дома 0:2 «Вильярреалу», после чего во всех турнирах идут на серии из четырех побед кряду.

«Зенит»

 

Подопечные Сергея Семака осенью 2021 года провались в группе Н основного этапа Лиги чемпионов, сумев финишировать на третьей позиции. С 5-ю очками в активе после 6 матчей они опередили только «Мальме» (1 пункт), зато были вынуждены смотреть в спину «Ювентусу» (15 очков) и «Челси» (13 баллов).

В шести встречах питерские обыграли лишь один раз «Мальме» (4:0 дома), дважды довольствовались ничьими (с тем же «Мальме» 1:1 на его поле и 3:3 дома с «Челси») и три раза проиграли (0:1 в Лондоне «Челси», 0:1 дома «Ювентусу» и 2:4 туринцам на их поле).

В турнирной таблице все еще зимующей РПЛ «Зенит» занимает 1-е место – 38 очков после 18 матчей (11 побед, 5 ничьих, 2 поражения).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Бетис» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.08 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Бетис»: Силва – Руибаль, Песселья, Гонсалес, Морено, Родригес, Гуардадо, Хоакин, Фекир, Хуанми, Виллиан Жозе.

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кузяев, Дзюба.

24 февраля, четверг

«Бетис» - «Зенит» (первый матч - 3:2)
Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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