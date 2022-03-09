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ПАВЕЛКО: «Техническое поражение россии – единственное правильное решение»

Глава УАФ прокомментировал решение ФИФА

  • 09.03.2022 17:11
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ПАВЕЛКО: «Техническое поражение россии – единственное правильное решение»
© Профутбол. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал решение ФИФА засчитать россии техническое поражение за матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Польши:

«Зачисление ФИФА сборной россии техническое поражение в матче плей-офф с нашими польскими собратьями – единственное правильное решение и результат многодневной коммуникационной работы команды наших верных союзников и УАФ.

Оккупант должен ежедневно и ежеминутно платить все большую цену за свои преступления – убийства, разрушения и мародерство против мирного населения Украины. Любые попытки россии оспорить это решение в CAS обречены на поражение, потому что эта страна выбрала сторону зла, а зло всегда проигрывает!

Спасибо моим друзьям президентам ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александеру Чеферину за бескомпромиссную позицию в отношении страны-агрессора, а также за ежедневные звонки, слова поддержки и всестороннюю помощь Украине, которая постоянно только растет!

Также благодарен всем нашим партнерам из ассоциаций стран Европы и мира за все более активную гуманитарную поддержку нашего государства и готовность его увеличивать! Так проявляется настоящая дружба!

Я и моя семья, наше футбольное сообщество, как и миллионы наших сограждан, сейчас в Украине и все вместе мы делаем все возможное для победы Украины в этой решающей войне за нашу независимость.

Также работает координационный штаб УАФ, который каждый день находит новые возможности для оказания помощи детям, незащищенным слоям населения и представителям футбольной общественности, которые пострадали от войны.

Забота друг о друге и поддержка наших защитников очень важны для уничтожения темных сил фашистской россии.

Борімося – поборемо, нам бог помагає! За нас правда, за нас слава! І воля святає! Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, эти слова имеют особую энергетику, которая питает силу Украины! Слава Героям! Слава Украине!».

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