ВИДЕО. Бенфика собирает гуманитарную помощь Украине

Как и было анонсировано ранее, «Бенфика» собирает гуманитарную помощь для Украины. В процессе принимает участие руководство клуба, за который выступает украинец Роман Яремчук.
Сбор гуманитарной помощи начался 3 марта и продлится до 13 марта. Суммарно «Бенфика» отправит в Украину примерно 100 тонн гуманитарной помощи.
Источник — Instagram
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