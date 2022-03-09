ВИДЕО. Бенфика собирает гуманитарную помощь Украине

Как и было анонсировано ранее, «Бенфика» собирает гуманитарную помощь для Украины. В процессе принимает участие руководство клуба, за который выступает украинец Роман Яремчук.

Сбор гуманитарной помощи начался 3 марта и продлится до 13 марта. Суммарно «Бенфика» отправит в Украину примерно 100 тонн гуманитарной помощи.