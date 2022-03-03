Бенфика с Яремчуком направит гуманитарную помощь Украине

«Бенфика» основала кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.

С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств и вещей для новорожденных. Затем гуманитарная помощь будет направлена в Украину.

Участие в записи промо-ролика принял украинский нападающий Роман Яремчук.

«Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине», – сказал Яремчук.