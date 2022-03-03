Бенфика с Яремчуком направит гуманитарную помощь Украине

«Бенфика» основала кампанию для помощи пострадавшим гражданам Украины в результате войны с Россией.
С 3 по 5 марта португальский клуб организует сбор пищи, медицинских средств и вещей для новорожденных. Затем гуманитарная помощь будет направлена в Украину.
Участие в записи промо-ролика принял украинский нападающий Роман Яремчук.
«Спасибо за вашу любовь и солидарность. Вместе мы поможем Украине», – сказал Яремчук.
🇺🇦 Juntos pela Ucrânia! → https://t.co/H7KdIUNQoW pic.twitter.com/Z4pYtCgPbJ— SL Benfica (@SLBenfica) March 2, 2022
Источник — Sport.ua
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