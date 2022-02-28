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Яремчук поблагодарил Бенфику и болельщиков за поддержку Украины

Клуб и люди в Португалии поддержали Украину

  • 28.02.2022 11:35
  • 870 просмотров
  • 1 комментарий
Яремчук поблагодарил Бенфику и болельщиков за поддержку Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Португалии украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук получил капитанскую повязку, а также овации от болельщиков, которые поддерживают Украину в битве с российским оккупантом.

«Дорогие болельщики «Бенфики», партнеры по команде, персонал, руководство и просто народ Португалии. Вся Украина говорит вам спасибо, что вы нас поддерживаете».

«Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь. Ваши аплодисменты не для меня, ваши аплодисменты для всего народа и воинов, защищающих мою семью, моих друзей и всю Украину», - написал Яремчук.
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай, 28.02.2022 11:38
    +3
    Украинцы есть почти во всех топ-лигах и эту боль помимо нас прочувствует каждый европейский болельщик футбола. Во Х-ло натворил делов, и за 50 лет Россия не отмоется.
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