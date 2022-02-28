Яремчук поблагодарил Бенфику и болельщиков за поддержку Украины

В матче чемпионата Португалии украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук получил капитанскую повязку, а также овации от болельщиков, которые поддерживают Украину в битве с российским оккупантом.

«Дорогие болельщики «Бенфики», партнеры по команде, персонал, руководство и просто народ Португалии. Вся Украина говорит вам спасибо, что вы нас поддерживаете».

«Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь. Ваши аплодисменты не для меня, ваши аплодисменты для всего народа и воинов, защищающих мою семью, моих друзей и всю Украину», - написал Яремчук.

