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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Оккупантов будем резать как свиней»

Экс-футболист готов защищать Украину

  • 09.03.2022 14:41
  • 881 просмотр
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Оккупантов будем резать как свиней»
© Футбол 1/2/3. Артем Федецкий

Известный украинский футболист Артем Федецкий, который вступил в территориальную оборону Луцка, рассказал о том, как оккупантов будут встречать в случае их появления на Западной Украине:

«У меня тоже была возможность куда-нибудь уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю.

Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их жгут, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет».

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