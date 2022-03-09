Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Оккупантов будем резать как свиней»

Известный украинский футболист Артем Федецкий, который вступил в территориальную оборону Луцка, рассказал о том, как оккупантов будут встречать в случае их появления на Западной Украине:

«У меня тоже была возможность куда-нибудь уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю.

Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их жгут, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет».