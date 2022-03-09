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Аренда Кендзеры в Лех сорвалась. У него есть другие варианты

Защитник «Динамо» ищет себе клуб

  • 09.03.2022 14:22
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Аренда Кендзеры в Лех сорвалась. У него есть другие варианты
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Переход защитника «Динамо» Томаша Кендзеры в аренду в «Лех» не состоится. Об этом сообщают польские СМИ.

Это связано с тем, что у Кендзеры есть предложения из более сильных чемпионатов, чем польский. О каких именно лигах идет речь – не известно.

Напомним, в связи с войной в Украине ФИФА приостановила до июня 2022 года контракты легионеров, которые выступают в украинских клубах.

Источник — Twitter

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