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Защитник Динамо Кендзера готовится к переходу в польский Лех

Игрок пока тренируется самостоятельно

  • 07.03.2022 18:22
  • 1300 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Динамо Кендзера готовится к переходу в польский Лех
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера, который покинул Украину из-за агрессии России, сейчас находится в Польше.

Сообщается, что игрок будет тренироваться с клубом «Лех», а далее, вероятно, перейдет в аренду в эту команду.

В скором времени УЕФА должен открыть трансферное окно для легионеров в украинских клубах, чтобы они могли сейчас сменить команду.

Ожидается, что все легионеры покинут украинский футбол.

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(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    WSAD4, 07.03.2022 18:31
    +1
    Dякуемо Томаш та уdачі тобі!!!
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