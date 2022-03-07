Защитник Динамо Кендзера готовится к переходу в польский Лех

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера, который покинул Украину из-за агрессии России, сейчас находится в Польше.

Сообщается, что игрок будет тренироваться с клубом «Лех», а далее, вероятно, перейдет в аренду в эту команду.

В скором времени УЕФА должен открыть трансферное окно для легионеров в украинских клубах, чтобы они могли сейчас сменить команду.

Ожидается, что все легионеры покинут украинский футбол.