Защитник Динамо Кендзера готовится к переходу в польский Лех

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера, который покинул Украину из-за агрессии России, сейчас находится в Польше.
Сообщается, что игрок будет тренироваться с клубом «Лех», а далее, вероятно, перейдет в аренду в эту команду.
В скором времени УЕФА должен открыть трансферное окно для легионеров в украинских клубах, чтобы они могли сейчас сменить команду.
Ожидается, что все легионеры покинут украинский футбол.
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