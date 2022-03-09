Динамо: «Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет!»

Киевское «Динамо» поддерживает украинские войска, защищающие государство от российских захватчиков. Пресс-служба клуба опубликовала мотивирующий пост в соцсетях.
«14-й день войны. Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет!».
14-й день війни. Хто з мечем прийде до нас, від меча і загине! pic.twitter.com/2G0qm4TQQh— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 9, 2022
Источник — Sport.ua
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