Динамо начало реализацию гуманитарной программы помощи украинским больницам

Киевское «Динамо» сообщило, что начало реализацию гуманитарной программы помощи украинским больницам.
ФК «Динамо» осуществляет благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым во время военных действий.
Кроме того, программа предусматривает финансовую поддержку детских домов.
Источник — ФК Динамо Киев
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