УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Левандовски оформил хет-трик и установил рекорд Лиги чемпионов

Поляк провел яркий матч с «Зальцбургом»

  • 09.03.2022 08:21
  • 222 просмотра
  • 0 комментариев
Левандовски оформил хет-трик и установил рекорд Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местная «Бавария» принимала австрийский «Зальцбург».

После ничьей в Австрии (1:1) чемпион Германии одержал убедительную домашнюю победу со счетом 7:1.

Польский нападающий Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Форвард забил три гола за 23 минуты в ответном матче. Стоит отметить, что два мяча поляк забил с пенальти.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.

Источник — Opta

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности