Левандовски оформил хет-трик и установил рекорд Лиги чемпионов

В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местная «Бавария» принимала австрийский «Зальцбург».

После ничьей в Австрии (1:1) чемпион Германии одержал убедительную домашнюю победу со счетом 7:1.

Польский нападающий Роберт Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Форвард забил три гола за 23 минуты в ответном матче. Стоит отметить, что два мяча поляк забил с пенальти.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за «Баварию» 35 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал три результативные передачи.