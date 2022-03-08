Хет-трик Левандовски. Бавария поиздевалась над Зальцбургом

В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местная «Бавария» принимала австрийский «Зальцбург».
После ничьей в Австрии (1:1) чемпион Германии одержал убедительную домашнюю победу со счетом 7:1. Хет-трик на счету Роберта Левандовски, дублем отметился Томас Мюллер.
Лига чемпионов, 1/8 финала. Ответный матч
«Бавария» – «Зальцбург» – 7:1
Голы: 1:0 – 12, пенальти Левандовски, 2:0 – 21, пенальти Левандовски, 3:0 – 23 Левандовски, 4:0 – 31 Гнабри, 5:0 – 54 Мюллер, 5:1 – 70 Кьергор, 6:1 – 83 Мюллер, 7:1 – 85 Сане.
«Бавария»: Нойер, Зюле (Ньянзу, 66), Эрнандес (Упамекано, 60), Павар, Гнабри (Сарр, 46), Киммих, Мусиала (Рока, 66), Мюллер, Левандовски, Коман (Шупо-Мотинг, 66), Сане.
«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле (Пионтковски, 46), Ульмер, Камара (Тиджани, 67), Зайвальд (Сучич, 46), Капальдо, Ааронсон, Адаму (Кьергор, 61), Адейеми (Шешко, 62).
Команда Юлиана Нагельсманна стала четвертьфиналистом турнира, для австрийского клуба еврокубковая кампания подошла к концу.
Источник — Sport.ua
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