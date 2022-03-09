В ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Зальцбург» со счетом 7:1.
Форвард Роберт Левандовски стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
Бавария (Германия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 7:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Левандовски, 12, пен (1:0). Левандовски, 21, пен (2:0). Левандовски, 23 (3:0). Гнабри, 31 (4:0). Мюллер, 54 (5:0). Кьергор, 70 (5:1). Мюллер, 83 (6:1). Сане, 85 (7:1)
ГОЛ! 1:0. Левандовски, 12 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Левандовски, 21 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Левандовски, 23 мин.
ГОЛ! 4:0. Гнабри, 31 мин.
ГОЛ! 5:0. Мюллер, 54 мин.
ГОЛ! 5:1. Кьергор, 70 мин.
ГОЛ! 6:1. Мюллер, 83 мин.
ГОЛ! 7:1. Сане, 85 мин.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
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