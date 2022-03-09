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Бавария
7 : 1
РБ Зальцбург
08.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Ред Булл Зальцбург – 7:1. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 09.03.2022 00:30
  • 118 просмотров
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Бавария – Ред Булл Зальцбург – 7:1. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Зальцбург» со счетом 7:1.

Форвард Роберт Левандовски стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 7:1 (первый матч – 1:1) 

Голы: Левандовски, 12, пен (1:0). Левандовски, 21, пен (2:0). Левандовски, 23 (3:0). Гнабри, 31 (4:0). Мюллер, 54 (5:0). Кьергор, 70 (5:1). Мюллер, 83 (6:1). Сане, 85 (7:1)

ГОЛ! 1:0. Левандовски, 12 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 21 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Левандовски, 23 мин.

ГОЛ! 4:0. Гнабри, 31 мин.

ГОЛ! 5:0. Мюллер, 54 мин.

ГОЛ! 5:1. Кьергор, 70 мин.

ГОЛ! 6:1. Мюллер, 83 мин.

ГОЛ! 7:1. Сане, 85 мин.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
83' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
71' ГОЛ ! Мяч забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
54' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
31' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
23' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
21' ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).

Источник — Sport.ua

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