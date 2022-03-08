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Давид Нерес интересен Сан-Паулу, но хочет остаться в Европе

Многомиллионный новичок «Шахтера» не успел сыграть за команду ни одного официального матча

  • 08.03.2022 19:01
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Давид Нерес интересен Сан-Паулу, но хочет остаться в Европе
© ФК Шахтер. Давид Нерес

Бразильский «Сан-Паулу» проявляет интерес к 25-летнему вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который перебрался в стан «горняков» в январе из «Аякса» за 12 миллионов евро.

Несмотря на это, сам Нерес сейчас не готов возвращаться в Бразилию, и хочет остаться в Европе.

В «Шахтере» уже дали понять игроку, что будут не против его отъезда, как минимум до нормализации ситуации.

Нерес стремится остаться в Европе по двум причинам. Прежде всего, на Старом континенте его привлекает более высокий уровень футбола. Но также вингер беспокоится и о собственном заработке, потому как в Европе он сможет получить более выгодное предложение.

Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.

Источник — Goal.com

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