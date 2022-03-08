Давид Нерес интересен Сан-Паулу, но хочет остаться в Европе

Бразильский «Сан-Паулу» проявляет интерес к 25-летнему вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который перебрался в стан «горняков» в январе из «Аякса» за 12 миллионов евро.
Несмотря на это, сам Нерес сейчас не готов возвращаться в Бразилию, и хочет остаться в Европе.
В «Шахтере» уже дали понять игроку, что будут не против его отъезда, как минимум до нормализации ситуации.
Нерес стремится остаться в Европе по двум причинам. Прежде всего, на Старом континенте его привлекает более высокий уровень футбола. Но также вингер беспокоится и о собственном заработке, потому как в Европе он сможет получить более выгодное предложение.
Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.