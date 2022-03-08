Давид Нерес интересен Сан-Паулу, но хочет остаться в Европе

Бразильский «Сан-Паулу» проявляет интерес к 25-летнему вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который перебрался в стан «горняков» в январе из «Аякса» за 12 миллионов евро.

Несмотря на это, сам Нерес сейчас не готов возвращаться в Бразилию, и хочет остаться в Европе.

В «Шахтере» уже дали понять игроку, что будут не против его отъезда, как минимум до нормализации ситуации.

Нерес стремится остаться в Европе по двум причинам. Прежде всего, на Старом континенте его привлекает более высокий уровень футбола. Но также вингер беспокоится и о собственном заработке, потому как в Европе он сможет получить более выгодное предложение.

Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.