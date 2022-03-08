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ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ прекращает трансляции чемпионата на россию

Также лига пожертвует 1 миллион фунтов на помощь Украине

  • 08.03.2022 17:45
  • 1040 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ прекращает трансляции чемпионата на россию
© Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ официально сообщила о приостановлении соглашения с Okko Sport, который был официальным транслятором чемпионата на территории россии. Также АПЛ пожертвует 1 миллион фунтов на помощь Украине:

«Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру. Наши мнения со всеми, кто пострадал. Пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов будет передано Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся».

Источник — Premier League

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    LFC, 08.03.2022 18:31
    0
    А кто там показывал АПЛ? Там же вроде кроме сетанты никто не занимался трансляциями? У Матчей еще 2 сезона забрали АПЛ кроме кубковых матчей. По-хорошему счету нужно все забрать за то что они творят с людьми.
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    online
    Face Control, 08.03.2022 18:22 (изменен)
    0
    А почему только АПЛ? Так забавно наблюдать, как во время матчей топ-лиг они попросту не показывают начало матчей, это вообще что такое?
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    online
    pol-55, 08.03.2022 18:07
    0
    АПЛ
    Ссылка
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