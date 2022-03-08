ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ прекращает трансляции чемпионата на россию

АПЛ официально сообщила о приостановлении соглашения с Okko Sport, который был официальным транслятором чемпионата на территории россии. Также АПЛ пожертвует 1 миллион фунтов на помощь Украине:

«Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру. Наши мнения со всеми, кто пострадал. Пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов будет передано Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся».