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Смотрите чемпионат Беларуси. АПЛ прекратит показ матчей в России

АПЛ получила согласие клубов

  • 07.03.2022 21:30
  • 848 просмотров
  • 2 комментария
Смотрите чемпионат Беларуси. АПЛ прекратит показ матчей в России

По информации британских СМИ, в ближайшие дни АПЛ сообщит о разрыве контракта на показ матчей элитного дивизиона в России.

Руководство Лиги получило согласие всех 20 клубов.

При этом действующий контракт завершается в конце весны, но АПЛ не планирует вести переговоры о новом соглашении.

Кроме того, в России не будут показывать Кубок Англии и Чемпионшип.

Источник — The Telegraph

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Андрій Ванчак, 07.03.2022 21:50
    +2
    многоходовочка пуйла)))
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    online
    Ёкарный Бабай, 07.03.2022 22:04
    0
    Ору. Матч ТВ должен был получить эту лицензию с нового сезона. Они от радости из штанов выпрыгивали и в стиле Гая Ричи целый ролик в честь этого сняли, а тут такой нож в псину.
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