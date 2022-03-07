Смотрите чемпионат Беларуси. АПЛ прекратит показ матчей в России

По информации британских СМИ, в ближайшие дни АПЛ сообщит о разрыве контракта на показ матчей элитного дивизиона в России.

Руководство Лиги получило согласие всех 20 клубов.

При этом действующий контракт завершается в конце весны, но АПЛ не планирует вести переговоры о новом соглашении.

Кроме того, в России не будут показывать Кубок Англии и Чемпионшип.