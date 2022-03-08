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Олег ФЕДОРЧУК: «Тимощук и Ордец? Без предателей не было ни одной нации»

Украинский тренер – о войне с россией

  • 08.03.2022 16:17
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Олег ФЕДОРЧУК: «Тимощук и Ордец? Без предателей не было ни одной нации»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил поведение Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца во время войны с россией:

- Как вы относитесь к тому, что Тимощук и Ордец до сих пор продолжают работать в России?
– Без предателей не было ни одной нации. Каждый выбирает свой путь. Они свой выбрали. Я хотел бы обратиться ко всем футболистам. Не увлекайтесь ура-патриотизмом. Тимощук был весь с ног до головы обклеенный украинской символикой.

Я презираю людей, которые рекламируют свои вероисповедания, когда демонстративно молятся перед камерами и ходят в церковь, чтобы голы забивать. Я презираю людей, которые демонстративно показывают свой патриотизм, пытаясь доказать, что они выше кого-то.

Настоящий патриотизм показывают ребята на передовой, которые воюют не в вышиванках, но защищают нашу родину.

Так что надо менять подход. Тимощук – яркая иллюстрация того, что за красивой оберткой может быть совсем не то, что мы ожидаем. Нам надо перестать верить тем, кто пускает пыль в глаза.

Когда люди ни с того ни с сего хотят понравиться, это всегда вызывает подозрение. Мужчина не должен нравиться. Он должен демонстрировать свой потенциал. Им должны гордиться и его должны уважать. А у нас слишком много спортсменов, которые хотят понравиться.

- Удивились, что Алиев пошел в тероборону?
– Саша – честный парень. По молодости он не всегда адекватно оценивал ситуацию, но честности у него не отнять. Я был в нем абсолютно уверен. Пусть он не всегда продуманные решения принимал в жизни, но это маленький человек с сердцем льва.

Ранее Федорчук заявил, что Украина уже выиграла войну.

Источник — FanDay

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